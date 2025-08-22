https://ria.ru/20250822/putin-2037091925.html
Путин заявил о больших запасах минеральных ресурсов в Арктике
2025-08-22T23:25:00+03:00
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. В Арктической зоне находятся огромные запасы минеральных ресурсов, Россия уже начала там работать, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. "В Арктической зоне находятся огромные мировые запасы минеральных ресурсов, и мы начали там уже работать", - сообщил Путин.
