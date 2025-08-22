https://ria.ru/20250822/putin-2037091579.html

Путин оценил строительство промышленных мощностей в Курской области

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал логичным строительство промышленных мощностей в Курской области, которые бы обеспечивала новая Курская АЭС-2. Один из руководителей Курской АЭС в ходе встречи Путина с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность частичного распределения электроэнергии в пользу ввода новых промышленных мощностей в Курской области. "Я думаю, что это вполне логично и должно быть сделано. Уверен, что Курская область, так же как и повреждения в других приграничных областях, будет восстановлено" , - ответил Путин. Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №№3 и 4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.

