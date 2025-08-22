https://ria.ru/20250822/putin-2037091433.html
Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы
Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы - РИА Новости, 22.08.2025
Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы
Президент России Владимир Путин заявил, что условия и способы вооруженной борьбы меняются каждый месяц. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:21:00+03:00
2025-08-22T23:21:00+03:00
2025-08-22T23:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что условия и способы вооруженной борьбы меняются каждый месяц. "Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооружённой борьбы. Стоит только отстать на несколько недель, и потери резко возрастают. Или динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает. Несколько месяцев достаточно, и всё", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250309/pobeda-2003928172.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы
Путин: условия и способы ведения вооруженной борьбы меняются каждый месяц