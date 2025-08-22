https://ria.ru/20250822/putin-2037091433.html

Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы

Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы - РИА Новости, 22.08.2025

Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы

Президент России Владимир Путин заявил, что условия и способы вооруженной борьбы меняются каждый месяц. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T23:21:00+03:00

2025-08-22T23:21:00+03:00

2025-08-22T23:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что условия и способы вооруженной борьбы меняются каждый месяц. "Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооружённой борьбы. Стоит только отстать на несколько недель, и потери резко возрастают. Или динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает. Несколько месяцев достаточно, и всё", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

https://ria.ru/20250309/pobeda-2003928172.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин