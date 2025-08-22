Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 22.08.2025
Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы
Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы - РИА Новости, 22.08.2025
Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы
Президент России Владимир Путин заявил, что условия и способы вооруженной борьбы меняются каждый месяц. РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что условия и способы вооруженной борьбы меняются каждый месяц. "Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооружённой борьбы. Стоит только отстать на несколько недель, и потери резко возрастают. Или динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает. Несколько месяцев достаточно, и всё", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о смене условий и способов ведения вооруженной борьбы

Путин: условия и способы ведения вооруженной борьбы меняются каждый месяц

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что условия и способы вооруженной борьбы меняются каждый месяц.
"Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооружённой борьбы. Стоит только отстать на несколько недель, и потери резко возрастают. Или динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает. Несколько месяцев достаточно, и всё", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин
9 марта, 15:31
Бойцы на передовой будут биться до победы, уверен Путин
Специальная военная операция на Украине
 
 
