Путин рассказал о перспективах создания космического буксира - РИА Новости, 22.08.2025
23:18 22.08.2025
Путин рассказал о перспективах создания космического буксира
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что создание космического буксира на базе ядерной установки позволит открыть новые возможности в освоении космоса, подчеркнув, что для реализации проекта необходимо сотрудничество научных центров по всей стране. Путин отметил, что Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза, и для развития в этой сфере необходимо взаимодействие научных центров по всей стране. "Такое же плодотворное взаимодействие необходимо в рамках еще одного масштабного проекта, имею в виду создание космической системы со специальной электростанцией и, так называемого, космического буксира на базе ядерной установки. Подобные решения открывают принципиально новые перспективы в освоении дальнего космоса", - отметил президент. "В целом, такие программы имеют национальное, да и пожалуй, можно без всякого преувеличения сказать, глобальное значение. Колоссальные по масштабу, они призваны укреплять обороноспособность и суверенитет страны", - добавил глава государства.
Новости
Путин рассказал о перспективах создания космического буксира

Путин: создание ядерного буксира даст новые возможности в освоении космоса

САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что создание космического буксира на базе ядерной установки позволит открыть новые возможности в освоении космоса, подчеркнув, что для реализации проекта необходимо сотрудничество научных центров по всей стране.
Путин отметил, что Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза, и для развития в этой сфере необходимо взаимодействие научных центров по всей стране.
"Такое же плодотворное взаимодействие необходимо в рамках еще одного масштабного проекта, имею в виду создание космической системы со специальной электростанцией и, так называемого, космического буксира на базе ядерной установки. Подобные решения открывают принципиально новые перспективы в освоении дальнего космоса", - отметил президент.
"В целом, такие программы имеют национальное, да и пожалуй, можно без всякого преувеличения сказать, глобальное значение. Колоссальные по масштабу, они призваны укреплять обороноспособность и суверенитет страны", - добавил глава государства.
Путин заявил о почетном месте "Росатома" в жизнеобеспечении России
Путин заявил о почетном месте "Росатома" в жизнеобеспечении России
