Путин рассказал о перспективах создания космического буксира

Путин рассказал о перспективах создания космического буксира - РИА Новости, 22.08.2025

Путин рассказал о перспективах создания космического буксира

22.08.2025

россия

владимир путин

САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что создание космического буксира на базе ядерной установки позволит открыть новые возможности в освоении космоса, подчеркнув, что для реализации проекта необходимо сотрудничество научных центров по всей стране. Путин отметил, что Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза, и для развития в этой сфере необходимо взаимодействие научных центров по всей стране. "Такое же плодотворное взаимодействие необходимо в рамках еще одного масштабного проекта, имею в виду создание космической системы со специальной электростанцией и, так называемого, космического буксира на базе ядерной установки. Подобные решения открывают принципиально новые перспективы в освоении дальнего космоса", - отметил президент. "В целом, такие программы имеют национальное, да и пожалуй, можно без всякого преувеличения сказать, глобальное значение. Колоссальные по масштабу, они призваны укреплять обороноспособность и суверенитет страны", - добавил глава государства.

россия

2025

Новости

