Путин назвал Севморпуть конкурентным преимуществом России
Путин назвал Севморпуть конкурентным преимуществом России - РИА Новости, 22.08.2025
Путин назвал Севморпуть конкурентным преимуществом России
Многие страны мира заинтересованы в использовании Севморпути, было бы глупо его не развивать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Многие страны мира заинтересованы в использовании Севморпути, было бы глупо его не развивать, заявил президент России Владимир Путин. "Это наше конкурентное преимущество, и, конечно, было бы с нашей стороны просто глупо не развивать этот путь, поскольку в его использовании заинтересованы очень многие страны мира", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
