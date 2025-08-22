https://ria.ru/20250822/putin-2037090206.html

Путин назвал Севморпуть конкурентным преимуществом России

Путин назвал Севморпуть конкурентным преимуществом России - РИА Новости, 22.08.2025

Путин назвал Севморпуть конкурентным преимуществом России

22.08.2025

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Многие страны мира заинтересованы в использовании Севморпути, было бы глупо его не развивать, заявил президент России Владимир Путин. "Это наше конкурентное преимущество, и, конечно, было бы с нашей стороны просто глупо не развивать этот путь, поскольку в его использовании заинтересованы очень многие страны мира", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.

