23:10 22.08.2025 (обновлено: 23:19 22.08.2025)
Путин встретился с губернатором Нижегородской области
политика
саров
россия
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает корреспондент РИА Новости. Никитин доложил Путину о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, в сфере образования и реализации национальных проектов."Динамика развития области впечатляет. Несмотря на все сложности, о которых вы сказали. Они связаны с известными делами, я беру сейчас экономику и ключевую ставку", — сказал он.При этом президент указал, что сохраняются "очень приличные" темпы развития региона.Глава государства в пятницу прибыл в Саров. На площадке федерального ядерного центра президент встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли.Он также посетил выставку о научно-образовательной инфраструктуре в закрытых городах.
саров
россия
политика, саров, россия
Политика, Саров, Россия
© РИА Новости / Евгений Биятов
Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Владимир Путин
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает корреспондент РИА Новости.
Никитин доложил Путину о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, в сфере образования и реализации национальных проектов.
"Динамика развития области впечатляет. Несмотря на все сложности, о которых вы сказали. Они связаны с известными делами, я беру сейчас экономику и ключевую ставку", — сказал он.
При этом президент указал, что сохраняются "очень приличные" темпы развития региона.
Глава государства в пятницу прибыл в Саров. На площадке федерального ядерного центра президент встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Он также посетил выставку о научно-образовательной инфраструктуре в закрытых городах.
ПолитикаСаровРоссия
 
 
