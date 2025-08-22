https://ria.ru/20250822/putin-2037089731.html

Путин встретился с губернатором Нижегородской области

Путин встретился с губернатором Нижегородской области - РИА Новости, 22.08.2025

Путин встретился с губернатором Нижегородской области

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T23:10:00+03:00

2025-08-22T23:10:00+03:00

2025-08-22T23:19:00+03:00

политика

саров

россия

САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает корреспондент РИА Новости. Никитин доложил Путину о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, в сфере образования и реализации национальных проектов."Динамика развития области впечатляет. Несмотря на все сложности, о которых вы сказали. Они связаны с известными делами, я беру сейчас экономику и ключевую ставку", — сказал он.При этом президент указал, что сохраняются "очень приличные" темпы развития региона.Глава государства в пятницу прибыл в Саров. На площадке федерального ядерного центра президент встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли.Он также посетил выставку о научно-образовательной инфраструктуре в закрытых городах.

саров

россия

2025

Новости

политика, саров, россия