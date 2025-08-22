https://ria.ru/20250822/putin-2037089014.html

Лихачев пообещал Путину, что работники атомной отрасли его не подведут

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев пообещал президенту России Владимиру Путину, что работники атомной отрасли РФ его не подведут. РИА Новости, 22.08.2025

САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев пообещал президенту России Владимиру Путину, что работники атомной отрасли РФ его не подведут. Путин в пятницу в Сарове провел встречу с сотрудниками предприятий "Росатома", на которой подчеркнул уникальные достижения российской атомной отрасли, отмечающей свое 80-летие. Атомная отрасль является одним из фундаментов развития российского государства, подчеркнул Путин. Лихачев поблагодарил главу государства за эту встречу. "Спасибо Вам большое. Мы Вас не подведем", - сказал Лихачев Путину.

