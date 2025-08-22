https://ria.ru/20250822/putin-2037089014.html
Лихачев пообещал Путину, что работники атомной отрасли его не подведут
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев пообещал президенту России Владимиру Путину, что работники атомной отрасли РФ его не подведут. Путин в пятницу в Сарове провел встречу с сотрудниками предприятий "Росатома", на которой подчеркнул уникальные достижения российской атомной отрасли, отмечающей свое 80-летие. Атомная отрасль является одним из фундаментов развития российского государства, подчеркнул Путин. Лихачев поблагодарил главу государства за эту встречу. "Спасибо Вам большое. Мы Вас не подведем", - сказал Лихачев Путину.
