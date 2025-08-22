https://ria.ru/20250822/putin-2037088676.html

Путин пообещал восстановить поврежденное в приграничных регионах

Путин пообещал восстановить поврежденное в приграничных регионах - РИА Новости, 22.08.2025

Путин пообещал восстановить поврежденное в приграничных регионах

То, что было повреждено в приграничных регионах России, будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. То, что было повреждено в приграничных регионах России, будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уверен, что Курская область, так же как и то, что повреждено в других приграничных областях, будет восстановлено", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.

