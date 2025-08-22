Рейтинг@Mail.ru
23:00 22.08.2025 (обновлено: 23:02 22.08.2025)
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, о чем мечтает. Путин в пятницу встретился с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. В ходе общения лидер сообщества студентов "Росатома" Владимир Кузнецов рассказал о том, что он мечтает быть полезным своей Родине и создать большую и крепкую семью, а также о мечтах своих коллег. Кузнецов спросил у главы государства, о чем мечтает он. "О том, чтобы у вас все получилось", - ответил Путин.
россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
