Путин рассказал, о чем мечтает
Путин рассказал, о чем мечтает - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал, о чем мечтает
Президент России Владимир Путин рассказал, о чем мечтает. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:00:00+03:00
2025-08-22T23:00:00+03:00
2025-08-22T23:02:00+03:00
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, о чем мечтает. Путин в пятницу встретился с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. В ходе общения лидер сообщества студентов "Росатома" Владимир Кузнецов рассказал о том, что он мечтает быть полезным своей Родине и создать большую и крепкую семью, а также о мечтах своих коллег. Кузнецов спросил у главы государства, о чем мечтает он. "О том, чтобы у вас все получилось", - ответил Путин.
