Путин рассказал о сотрудничестве "Росатома" с зарубежными партнерами
Путин рассказал о сотрудничестве "Росатома" с зарубежными партнерами - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал о сотрудничестве "Росатома" с зарубежными партнерами
Руководству "Росатома" удается выстраивать добрые и дружеские отношения с зарубежными партнерами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Руководству "Росатома" удается выстраивать добрые и дружеские отношения с зарубежными партнерами, сообщил президент России Владимир Путин. "Руководству "Росатома" удается выстраивать такие добрые, дружеские, долговременного характера отношения", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
