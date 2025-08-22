https://ria.ru/20250822/putin-2037087151.html

Путин рассказал о сотрудничестве "Росатома" с зарубежными партнерами

Путин рассказал о сотрудничестве "Росатома" с зарубежными партнерами - РИА Новости, 22.08.2025

Путин рассказал о сотрудничестве "Росатома" с зарубежными партнерами

Руководству "Росатома" удается выстраивать добрые и дружеские отношения с зарубежными партнерами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:56:00+03:00

2025-08-22T22:56:00+03:00

2025-08-22T22:56:00+03:00

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Руководству "Росатома" удается выстраивать добрые и дружеские отношения с зарубежными партнерами, сообщил президент России Владимир Путин. "Руководству "Росатома" удается выстраивать такие добрые, дружеские, долговременного характера отношения", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

россия

2025

Новости

