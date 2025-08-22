https://ria.ru/20250822/putin-2037086826.html

Путин заявил о важности суверенитета для России

Путин заявил о важности суверенитета для России - РИА Новости, 22.08.2025

Путин заявил о важности суверенитета для России

Утрата суверенитета будет означать прекращение существования России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:55:00+03:00

2025-08-22T22:55:00+03:00

2025-08-22T22:55:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Утрата суверенитета будет означать прекращение существования России, заявил президент РФ Владимир Путин. "С утратой суверенитета Россия прекратит существование в ее сегодняшнее время, это абсолютно точно. А для того, чтобы обеспечить свой суверенитет, гарантировать существование и обеспечить развитие - нам нужно преодолевать те вызовы, которые порождает время", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

https://ria.ru/20250801/putin-2032841395.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество