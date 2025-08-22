https://ria.ru/20250822/putin-2037086826.html
Путин заявил о важности суверенитета для России
Путин заявил о важности суверенитета для России - РИА Новости, 22.08.2025
Путин заявил о важности суверенитета для России
22.08.2025

Утрата суверенитета будет означать прекращение существования России, заявил президент РФ Владимир Путин.
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Утрата суверенитета будет означать прекращение существования России, заявил президент РФ Владимир Путин. "С утратой суверенитета Россия прекратит существование в ее сегодняшнее время, это абсолютно точно. А для того, чтобы обеспечить свой суверенитет, гарантировать существование и обеспечить развитие - нам нужно преодолевать те вызовы, которые порождает время", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
