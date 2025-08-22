Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил звание Героя труда директору Калининской АЭС
22:55 22.08.2025 (обновлено: 22:58 22.08.2025)
Путин присвоил звание Героя труда директору Калининской АЭС
Путин присвоил звание Героя труда директору Калининской АЭС - РИА Новости, 22.08.2025
Путин присвоил звание Героя труда директору Калининской АЭС
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации директору Калининской АЭС Виктору Игнатову. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:55:00+03:00
2025-08-22T22:58:00+03:00
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации директору Калининской АЭС Виктору Игнатову. "Отмечу также, что подписан указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации директору Калининской атомной электростанции Виктору Игоревичу Игнатову", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.Также звание Героя труда присвоено токарю предприятия "Росатома" "Чепецкий механический завод" Андрею Караваеву, добавил Путин.Согласно указу Путина, опубликованному в пятницу на официальном портале правовой информации, Игнатов и Караваев отмечены званием Героя труда за особые трудовые заслуги в атомной отрасли.
Путин присвоил звание Героя труда директору Калининской АЭС

Путин присвоил звание Героя труда директору Калининской АЭС Игнатову

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации директору Калининской АЭС Виктору Игнатову.
"Отмечу также, что подписан указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации директору Калининской атомной электростанции Виктору Игоревичу Игнатову", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Также звание Героя труда присвоено токарю предприятия "Росатома" "Чепецкий механический завод" Андрею Караваеву, добавил Путин.
Согласно указу Путина, опубликованному в пятницу на официальном портале правовой информации, Игнатов и Караваев отмечены званием Героя труда за особые трудовые заслуги в атомной отрасли.
Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН
21 августа, 15:50
21 августа, 15:50
 
