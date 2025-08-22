https://ria.ru/20250822/putin-2037086687.html
Путин присвоил звание Героя труда директору Калининской АЭС
Путин присвоил звание Героя труда директору Калининской АЭС - РИА Новости, 22.08.2025
Путин присвоил звание Героя труда директору Калининской АЭС
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации директору Калининской АЭС Виктору Игнатову. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:55:00+03:00
2025-08-22T22:55:00+03:00
2025-08-22T22:58:00+03:00
россия
владимир путин
калининская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации директору Калининской АЭС Виктору Игнатову. "Отмечу также, что подписан указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации директору Калининской атомной электростанции Виктору Игоревичу Игнатову", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.Также звание Героя труда присвоено токарю предприятия "Росатома" "Чепецкий механический завод" Андрею Караваеву, добавил Путин.Согласно указу Путина, опубликованному в пятницу на официальном портале правовой информации, Игнатов и Караваев отмечены званием Героя труда за особые трудовые заслуги в атомной отрасли.
https://ria.ru/20250821/putin-2036756862.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, калининская аэс
Россия, Владимир Путин, Калининская АЭС
Путин присвоил звание Героя труда директору Калининской АЭС
Путин присвоил звание Героя труда директору Калининской АЭС Игнатову