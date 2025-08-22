https://ria.ru/20250822/putin-2037086495.html
Путин назвал атомную промышленность одним из важнейших направлений России
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Атомная промышленность остается одним из важнейших направлений в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Атомная промышленность остается одним из важнейших направлений нашей деятельности. И эти сферы вам хорошо известны: обороноспособность, наука, образование, энергетика, и поляна расширяется за счет смежных областей, где можно применять эти уникальные знания и технологии", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
