Путин назвал Северный морской путь значимым для России
Путин назвал Северный морской путь значимым для России - РИА Новости, 22.08.2025
Путин назвал Северный морской путь значимым для России
Северный морской путь значим для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:50:00+03:00
2025-08-22T22:50:00+03:00
2025-08-22T22:50:00+03:00
россия
владимир путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Северный морской путь значим для России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Он (Северный морской путь - ред.) значим для нашей страны", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
россия
Путин назвал Северный морской путь значимым для России
Путин: Северный морской путь значим для России