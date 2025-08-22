Путин назвал впечатляющим строительство Курской АЭС-2
Путин назвал впечатляющим строительство новой Курской АЭС-2
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области
Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области. Архивное фото
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал впечатляющим строительство новой Курской АЭС-2.
В пятницу президент провел встречу с сотрудниками предприятий атомной отрасли. В ходе беседы один из руководителей Курской АЭС-2 Егор Петров упомянул о сооружении первого энергоблока электростанции.
"Впечатляет, честно говоря. Правда", - прокомментировал Путин.
В мае нынешнего года глава государства посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт.
В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №№3 и 4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.
"Росатом" надеется в ближайшие недели получить разрешение на начало пусковых работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, сообщил в четверг журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.