Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил перспективы работы "Росатома" в Арктике - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/putin-2037085548.html
Путин оценил перспективы работы "Росатома" в Арктике
Путин оценил перспективы работы "Росатома" в Арктике - РИА Новости, 22.08.2025
Путин оценил перспективы работы "Росатома" в Арктике
Работа "Росатома" в Арктике имеет огромные перспективы и развивается хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:45:00+03:00
2025-08-22T22:45:00+03:00
арктика
россия
саров
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Работа "Росатома" в Арктике имеет огромные перспективы и развивается хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин. "Арктическая зона, Северный морской путь и ваша работа там ("Росатом" - ред.) - они имеют огромную перспективу и очень хорошими темпами развиваются", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
https://ria.ru/20250211/putin-1998560970.html
арктика
россия
саров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика, россия, саров, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Арктика, Россия, Саров, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин оценил перспективы работы "Росатома" в Арктике

Путин: работа "Росатома" в Арктике имеет огромные перспективы и развивается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Работа "Росатома" в Арктике имеет огромные перспективы и развивается хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин.
"Арктическая зона, Северный морской путь и ваша работа там ("Росатом" - ред.) - они имеют огромную перспективу и очень хорошими темпами развиваются", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Путин назвал приоритетные задачи атомной отрасли
11 февраля, 10:40
 
АрктикаРоссияСаровВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала