Путин оценил перспективы работы "Росатома" в Арктике
Работа "Росатома" в Арктике имеет огромные перспективы и развивается хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Работа "Росатома" в Арктике имеет огромные перспективы и развивается хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин. "Арктическая зона, Северный морской путь и ваша работа там ("Росатом" - ред.) - они имеют огромную перспективу и очень хорошими темпами развиваются", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
