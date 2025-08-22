https://ria.ru/20250822/putin-2037085273.html

Путин назвал фундамент развития России

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Атомная отрасль является фундаментом развития российского государства, заявил президент России Владимир Путин. "Самым важным достижением - что у нас создана отрасль знаний, производств, технологий (в сфере атомной промышленности - ред.), которые являются одним из фундаментов самого существования российского государства на данном этапе нашего развития", - сказал Путин в ходе встречи в Сарове с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

