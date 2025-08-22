Рейтинг@Mail.ru
Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/putin-2037084850.html
Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США
Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США
Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что первые шаги, сделанные РФ и США, являются началом к полномасштабному восстановлению отношений. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:43:00+03:00
2025-08-22T22:43:00+03:00
в мире
россия
сша
саров
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что первые шаги, сделанные РФ и США, являются началом к полномасштабному восстановлению отношений. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" "Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны (РФ и США - ред.), это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
https://ria.ru/20250822/putin-2037083000.html
россия
сша
саров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, саров, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, США, Саров, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США

Путин рассчитывает на начало полномасштабного восстановления отношений с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что первые шаги, сделанные РФ и США, являются началом к полномасштабному восстановлению отношений.
Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома"
"Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны (РФ и США - ред.), это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин рассказал, что помогает восстанавливать отношения России и США
Вчера, 22:31
 
В миреРоссияСШАСаровВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала