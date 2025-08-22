https://ria.ru/20250822/putin-2037084850.html
Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США
Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США
Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что первые шаги, сделанные РФ и США, являются началом к полномасштабному восстановлению отношений. РИА Новости, 22.08.2025
в мире
россия
сша
саров
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что первые шаги, сделанные РФ и США, являются началом к полномасштабному восстановлению отношений. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" "Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны (РФ и США - ред.), это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США
