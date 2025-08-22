https://ria.ru/20250822/putin-2037084850.html

Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США

Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США - РИА Новости, 22.08.2025

Путин рассчитывает на возобновление отношений России и США

Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что первые шаги, сделанные РФ и США, являются началом к полномасштабному восстановлению отношений. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:43:00+03:00

2025-08-22T22:43:00+03:00

2025-08-22T22:43:00+03:00

в мире

россия

сша

саров

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что первые шаги, сделанные РФ и США, являются началом к полномасштабному восстановлению отношений. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" "Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны (РФ и США - ред.), это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

https://ria.ru/20250822/putin-2037083000.html

россия

сша

саров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, саров, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"