https://ria.ru/20250822/putin-2037084591.html

Путин считает искусственный интеллект одним из вызовов современности

Путин считает искусственный интеллект одним из вызовов современности - РИА Новости, 22.08.2025

Путин считает искусственный интеллект одним из вызовов современности

Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект одним из вызовов современности. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:42:00+03:00

2025-08-22T22:42:00+03:00

2025-08-22T22:42:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект одним из вызовов современности. "Сегодня какие вызовы - искусственный интеллект. Представьте себе, возникают новые технологии на базе искусственного интеллекта: генетика, другие направления… От этого будет зависеть эффективность экономики, а значит, обороноспособность страны", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

https://ria.ru/20250822/putin-2037083286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владимир путин