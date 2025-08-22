https://ria.ru/20250822/putin-2037084591.html
Путин считает искусственный интеллект одним из вызовов современности
Путин считает искусственный интеллект одним из вызовов современности - РИА Новости, 22.08.2025
Путин считает искусственный интеллект одним из вызовов современности
Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект одним из вызовов современности. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект одним из вызовов современности. "Сегодня какие вызовы - искусственный интеллект. Представьте себе, возникают новые технологии на базе искусственного интеллекта: генетика, другие направления… От этого будет зависеть эффективность экономики, а значит, обороноспособность страны", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
