Путин назвал российские атомные подлодки стратегическим преимуществом
Президент России Владимир Путин назвал российские атомные подводные лодки в Арктике стратегическим преимуществом РФ. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:38:00+03:00
безопасность
россия
арктика
северный ледовитый океан
владимир путин
САРОВ (Нижегородская обл), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал российские атомные подводные лодки в Арктике стратегическим преимуществом РФ. "Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли.
