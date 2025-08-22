Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал российские атомные подлодки стратегическим преимуществом
22:38 22.08.2025
Путин назвал российские атомные подлодки стратегическим преимуществом
Путин назвал российские атомные подлодки стратегическим преимуществом
безопасность
россия
арктика
северный ледовитый океан
владимир путин
САРОВ (Нижегородская обл), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал российские атомные подводные лодки в Арктике стратегическим преимуществом РФ. "Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли.
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
безопасность, россия, арктика, северный ледовитый океан, владимир путин
Безопасность, Россия, Арктика, Северный Ледовитый океан, Владимир Путин
Путин назвал российские атомные подлодки стратегическим преимуществом

Путин назвал российские атомные подлодки в Арктике стратегическим преимуществом

© Фото : АО СПМБМ "Малахит"Атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень"
Атомная подводная лодка проекта 885 Ясень - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : АО СПМБМ "Малахит"
Атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень". Архивное фото
САРОВ (Нижегородская обл), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал российские атомные подводные лодки в Арктике стратегическим преимуществом РФ.
"Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли.
Строительство АЭС - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Специалистам "Росатома" по плечу любые цели, заявил Путин
БезопасностьРоссияАрктикаСеверный Ледовитый океанВладимир Путин
 
 
