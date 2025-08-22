https://ria.ru/20250822/putin-2037083496.html
Путин рассказал о долгом развитии отношений с дружественными странами
Путин рассказал о долгом развитии отношений с дружественными странами - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал о долгом развитии отношений с дружественными странами
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и до начала специальной военной операции развивала отношения с дружественными странами. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и до начала специальной военной операции развивала отношения с дружественными странами. "Вы сказали, что мы после начала СВО фактически больше выстраиваем отношения с нашими партнерами в дружественных странах. Так мы раньше там работали, если так по-честному", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
