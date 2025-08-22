Рейтинг@Mail.ru
22.08.2025

России нужны новые атомные ледоколы, заявил Путин
22:33 22.08.2025
России нужны новые атомные ледоколы, заявил Путин
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. России нужны новые атомные ледоколы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Во всяком случае, они (атомные ледоколы - ред.) нужны, это точно очевидно. Если у нас сохранится такой флот - а он точно сохранится. У нас ещё дизельных ледоколов около 35, по-моему. Такого мощного флота ни у кого нет", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Президент отметил, что у России восемь атомных ледоколов, чего нет ни у одной страны в мире, ещё четыре появятся в ближайшее время.
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. России нужны новые атомные ледоколы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во всяком случае, они (атомные ледоколы - ред.) нужны, это точно очевидно. Если у нас сохранится такой флот - а он точно сохранится. У нас ещё дизельных ледоколов около 35, по-моему. Такого мощного флота ни у кого нет", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Президент отметил, что у России восемь атомных ледоколов, чего нет ни у одной страны в мире, ещё четыре появятся в ближайшее время.
Путин отметил высокую динамику развития атомной отрасли
