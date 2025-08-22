https://ria.ru/20250822/putin-2037083286.html

России нужны новые атомные ледоколы, заявил Путин

России нужны новые атомные ледоколы, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2025

России нужны новые атомные ледоколы, заявил Путин

2025-08-22

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. России нужны новые атомные ледоколы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Во всяком случае, они (атомные ледоколы - ред.) нужны, это точно очевидно. Если у нас сохранится такой флот - а он точно сохранится. У нас ещё дизельных ледоколов около 35, по-моему. Такого мощного флота ни у кого нет", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Президент отметил, что у России восемь атомных ледоколов, чего нет ни у одной страны в мире, ещё четыре появятся в ближайшее время.

