Путин назвал сохранение суверенитета важным для России - РИА Новости, 22.08.2025
22:32 22.08.2025
Путин назвал сохранение суверенитета важным для России
Сохранение собственного суверенитета является самым важным для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Сохранение собственного суверенитета является самым важным для России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Сохранение собственного суверенитета является самым важным для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
