https://ria.ru/20250822/putin-2037083144.html
Путин назвал сохранение суверенитета важным для России
Путин назвал сохранение суверенитета важным для России - РИА Новости, 22.08.2025
Путин назвал сохранение суверенитета важным для России
Сохранение собственного суверенитета является самым важным для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:32:00+03:00
2025-08-22T22:32:00+03:00
2025-08-22T22:32:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Сохранение собственного суверенитета является самым важным для России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250801/putin-2032841395.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин назвал сохранение суверенитета важным для России
Путин: сохранение собственного суверенитета является самым важным для России