Путин рассказал, что помогает восстанавливать отношения России и США

Лидерские качества президента США Дональда Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений РФ и США, заявил президент России Владимир Путин.

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Лидерские качества президента США Дональда Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений РФ и США, заявил президент России Владимир Путин. "Я уверен, что лидерские качества действующего президента (США - ред.), президента Трампа, являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

