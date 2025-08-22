https://ria.ru/20250822/putin-2037083000.html
Путин рассказал, что помогает восстанавливать отношения России и США
Путин рассказал, что помогает восстанавливать отношения России и США - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал, что помогает восстанавливать отношения России и США
Лидерские качества президента США Дональда Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений РФ и США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:31:00+03:00
2025-08-22T22:31:00+03:00
2025-08-22T22:31:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_0:6:3073:1735_1920x0_80_0_0_56a2714d5e26fe93b9ddad9914dc0bbc.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Лидерские качества президента США Дональда Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений РФ и США, заявил президент России Владимир Путин. "Я уверен, что лидерские качества действующего президента (США - ред.), президента Трампа, являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250822/putin-2037079423.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_341:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_cb7efd34e425c0977e9512356393067f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин рассказал, что помогает восстанавливать отношения России и США
Путин: лидерские качества Трампа помогут восстановить отношения России и США