https://ria.ru/20250822/putin-2037082493.html
Путин заявил о продолжении контактов России и США
Путин заявил о продолжении контактов России и США - РИА Новости, 22.08.2025
Путин заявил о продолжении контактов России и США
Президент России Владимир Путин заявил, что контакты РФ и США продолжаются на уровне министерств и компаний. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:29:00+03:00
2025-08-22T22:29:00+03:00
2025-08-22T22:29:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что контакты РФ и США продолжаются на уровне министерств и компаний. "Контакты (с США - ред.) продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250821/ssha-2036869724.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Путин
Путин заявил о продолжении контактов России и США
Путин: контакты России и США продолжаются на уровне министерств и компаний