Путин заявил о продолжении контактов России и США

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что контакты РФ и США продолжаются на уровне министерств и компаний. "Контакты (с США - ред.) продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

