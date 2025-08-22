https://ria.ru/20250822/putin-2037082082.html
Путин считает, что Европа практически лишена суверенитета
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Западная Европа сегодня практически лишена своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. "Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Вся сегодняшняя западная Европа практически такого суверенитета лишена", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
