22.08.2025
22:20 22.08.2025
Путин отметил высокую динамику развития атомной отрасли
2025-08-22T22:20:00+03:00
2025-08-22T22:20:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Создание госкорпорации "Росатом" в 2007 году задало высокую динамику развитию атомной отрасли РФ, заявил президент России Владимир Путин. "В 2007 году у нас была создана государственная корпорация "Росатом"… Такое решение задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли на данном историческом этапе уже в XXI веке", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
экономика, россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Создание госкорпорации "Росатом" в 2007 году задало высокую динамику развитию атомной отрасли РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"В 2007 году у нас была создана государственная корпорация "Росатом"… Такое решение задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли на данном историческом этапе уже в XXI веке", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Путин назвал "Росатом" лидером в мировой атомной энергетике
Экономика Россия Владимир Путин Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
