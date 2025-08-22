https://ria.ru/20250822/putin-2037080882.html
Путин отметил высокую динамику развития атомной отрасли
Создание госкорпорации "Росатом" в 2007 году задало высокую динамику развитию атомной отрасли РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Создание госкорпорации "Росатом" в 2007 году задало высокую динамику развитию атомной отрасли РФ, заявил президент России Владимир Путин. "В 2007 году у нас была создана государственная корпорация "Росатом"… Такое решение задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли на данном историческом этапе уже в XXI веке", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
