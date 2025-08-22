https://ria.ru/20250822/putin-2037080735.html

Путин назвал американских атомщиков, помогавших СССР, умными людьми

Путин назвал американских атомщиков, помогавших СССР, умными людьми - РИА Новости, 22.08.2025

Путин назвал американских атомщиков, помогавших СССР, умными людьми

Американские атомщики, помогавшие СССР, были умными людьми и понимали, что нужен баланс в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:20:00+03:00

2025-08-22T22:20:00+03:00

2025-08-22T23:23:00+03:00

в мире

россия

ссср

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995356066_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_21c5052b9c8ea582d636487324a5e3f8.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Американские атомщики, помогавшие СССР, были умными людьми и понимали, что нужен баланс в мире, заявил президент России Владимир Путин. "Они же сотрудничали одновременно и с Россией, они не были тривиальными шпионами в прямом смысле этого слова, они вообще не были шпионами, они были просто умными людьми, и понимали, что чтобы уберечь человечество от того джина, которого они выпускают из бутылки, нужно создать баланс, они это и сделали", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли."Специалисты из стран, с которыми у нас на разных этапах исторических складывались разные отношения, они всегда с нами работали, даже когда атомную бомбу создавали. Мы же хорошо знаем, но многие специалисты, которые работали в Лос-Аламосе в США, - они сотрудничали и с Россией", - отметил Путин. В Лос-Аламосе располагается национальная ядерная лаборатория США, где была сконструирована первая американская атомная бомба.Самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории специалисты считают добычу сведений, которые помогли создать отечественное ядерное оружие. Информация, которую СССР получил от своих добровольных помощников из числа американских ученых, позволила Советскому Союзу в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области.

https://ria.ru/20250822/putin-2037079983.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ссср, владимир путин