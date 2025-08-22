Рейтинг@Mail.ru
22:20 22.08.2025 (обновлено: 23:23 22.08.2025)
Путин назвал американских атомщиков, помогавших СССР, умными людьми
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Американские атомщики, помогавшие СССР, были умными людьми и понимали, что нужен баланс в мире, заявил президент России Владимир Путин. "Они же сотрудничали одновременно и с Россией, они не были тривиальными шпионами в прямом смысле этого слова, они вообще не были шпионами, они были просто умными людьми, и понимали, что чтобы уберечь человечество от того джина, которого они выпускают из бутылки, нужно создать баланс, они это и сделали", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли."Специалисты из стран, с которыми у нас на разных этапах исторических складывались разные отношения, они всегда с нами работали, даже когда атомную бомбу создавали. Мы же хорошо знаем, но многие специалисты, которые работали в Лос-Аламосе в США, - они сотрудничали и с Россией", - отметил Путин. В Лос-Аламосе располагается национальная ядерная лаборатория США, где была сконструирована первая американская атомная бомба.Самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории специалисты считают добычу сведений, которые помогли создать отечественное ядерное оружие. Информация, которую СССР получил от своих добровольных помощников из числа американских ученых, позволила Советскому Союзу в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области.
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Американские атомщики, помогавшие СССР, были умными людьми и понимали, что нужен баланс в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Они же сотрудничали одновременно и с Россией, они не были тривиальными шпионами в прямом смысле этого слова, они вообще не были шпионами, они были просто умными людьми, и понимали, что чтобы уберечь человечество от того джина, которого они выпускают из бутылки, нужно создать баланс, они это и сделали", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
"Специалисты из стран, с которыми у нас на разных этапах исторических складывались разные отношения, они всегда с нами работали, даже когда атомную бомбу создавали. Мы же хорошо знаем, но многие специалисты, которые работали в Лос-Аламосе в США, - они сотрудничали и с Россией", - отметил Путин. В Лос-Аламосе располагается национальная ядерная лаборатория США, где была сконструирована первая американская атомная бомба.
Самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории специалисты считают добычу сведений, которые помогли создать отечественное ядерное оружие. Информация, которую СССР получил от своих добровольных помощников из числа американских ученых, позволила Советскому Союзу в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Наука, спорт и искусство призваны объединять людей, заявил Путин
Заголовок открываемого материала