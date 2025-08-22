https://ria.ru/20250822/putin-2037080136.html

Путин считает, что никому не удастся разрушить мировое научное сообщество

Путин считает, что никому не удастся разрушить мировое научное сообщество - РИА Новости, 22.08.2025

Путин считает, что никому не удастся разрушить мировое научное сообщество

Никому не удастся разрушить мировое научное сообщество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Никому не удастся разрушить мировое научное сообщество, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" "Наука, так же, как и спорт, как и искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен на 100%, так и будет всегда. И никому не удастся разрушить это научное сообщество", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

