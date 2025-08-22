https://ria.ru/20250822/putin-2037080136.html
Путин считает, что никому не удастся разрушить мировое научное сообщество
россия
саров
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Никому не удастся разрушить мировое научное сообщество, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" "Наука, так же, как и спорт, как и искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен на 100%, так и будет всегда. И никому не удастся разрушить это научное сообщество", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
россия
саров
