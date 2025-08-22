Рейтинг@Mail.ru
Путин считает, что никому не удастся разрушить мировое научное сообщество - РИА Новости, 22.08.2025
22:18 22.08.2025
Путин считает, что никому не удастся разрушить мировое научное сообщество
Путин считает, что никому не удастся разрушить мировое научное сообщество - РИА Новости, 22.08.2025
Путин считает, что никому не удастся разрушить мировое научное сообщество
Никому не удастся разрушить мировое научное сообщество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Никому не удастся разрушить мировое научное сообщество, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" "Наука, так же, как и спорт, как и искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен на 100%, так и будет всегда. И никому не удастся разрушить это научное сообщество", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
россия, саров, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Саров, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин считает, что никому не удастся разрушить мировое научное сообщество

Путин заявил, что никому не удастся разрушить мировое научное сообщество

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Никому не удастся разрушить мировое научное сообщество, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома"
"Наука, так же, как и спорт, как и искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен на 100%, так и будет всегда. И никому не удастся разрушить это научное сообщество", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Наука, спорт и искусство призваны объединять людей, заявил Путин
Вчера, 22:17
 
РоссияСаровВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
