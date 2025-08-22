https://ria.ru/20250822/putin-2037079983.html
Наука, спорт и искусство призваны объединять людей, заявил Путин
Наука, спорт и искусство призваны объединять людей, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2025
Наука, спорт и искусство призваны объединять людей, заявил Путин
Наука, спорт и искусство призваны объединять людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:17:00+03:00
2025-08-22T22:17:00+03:00
2025-08-22T22:17:00+03:00
наука
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Наука, спорт и искусство призваны объединять людей, заявил президент России Владимир Путин. "Наука так же, как и спорт, как искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен, так и будет всегда", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250221/putin-2000839758.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Наука, спорт и искусство призваны объединять людей, заявил Путин
Путин: наука, спорт и искусство призваны объединять людей, так будет всегда