Путин назвал "Росатом" лидером в мировой атомной энергетике

22:13 22.08.2025
экономика
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. "Росатом" является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер один в мире сегодня. "Росатом" - абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
экономика, россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Стенд "Росатома". Архивное фото
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. "Росатом" является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер один в мире сегодня. "Росатом" - абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
