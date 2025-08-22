https://ria.ru/20250822/putin-2037079671.html
Путин назвал "Росатом" лидером в мировой атомной энергетике
Путин назвал "Росатом" лидером в мировой атомной энергетике
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. "Росатом" является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер один в мире сегодня. "Росатом" - абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
