Путин назвал "Росатом" лидером в мировой атомной энергетике

Путин назвал "Росатом" лидером в мировой атомной энергетике

2025-08-22T22:13:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. "Росатом" является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер один в мире сегодня. "Росатом" - абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

россия

2025

