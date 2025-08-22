https://ria.ru/20250822/putin-2037079423.html
Путин рассказал, что встреча с Трампом была содержательной
Президент России Владимир Путин сообщил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была содержательная и откровенная. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была содержательная и откровенная."Сейчас у нас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
