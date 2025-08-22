Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что встреча с Трампом была содержательной - РИА Новости, 22.08.2025
22:11 22.08.2025 (обновлено: 22:25 22.08.2025)
Путин рассказал, что встреча с Трампом была содержательной
Путин рассказал, что встреча с Трампом была содержательной - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал, что встреча с Трампом была содержательной
Президент России Владимир Путин сообщил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была содержательная и откровенная. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была содержательная и откровенная."Сейчас у нас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
владимир путин, россия, сша, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин рассказал, что встреча с Трампом была содержательной

Путин сообщил, что встреча с Трампом была содержательной и откровенной

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была содержательная и откровенная.
"Сейчас у нас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Трамп хотел принять участие в возможной встрече Путина и Зеленского
Трамп хотел принять участие в возможной встрече Путина и Зеленского
Вчера, 20:47
 
Владимир ПутинРоссияСШАДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
