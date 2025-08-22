https://ria.ru/20250822/putin-2037078994.html

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Путин заявил, что у России нет недружественных стран - РИА Новости, 22.08.2025

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:08:00+03:00

2025-08-22T22:08:00+03:00

2025-08-22T22:08:00+03:00

в мире

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_6c1d7d565600f1b92b626b1d8d08f13d.jpg

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

https://ria.ru/20250822/putin-2037077442.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир путин