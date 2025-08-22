https://ria.ru/20250822/putin-2037078994.html
Путин заявил, что у России нет недружественных стран
У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
в мире
россия
владимир путин
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
