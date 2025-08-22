https://ria.ru/20250822/putin-2037078853.html

Путин призвал популяризировать работу в атомной отрасли

Путин призвал популяризировать работу в атомной отрасли - РИА Новости, 22.08.2025

Путин призвал популяризировать работу в атомной отрасли

22.08.2025

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Работу в атомной отрасли необходимо популяризировать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Безусловно, нужно популяризировать инженерную деятельность, применительно к вашей сфере - работу в атомной отрасли, мне кажется, ничего интереснее нет, то, чем вы занимаетесь", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

