Путин рассказал о создании прототипов квантовых компьютеров
Путин рассказал о создании прототипов квантовых компьютеров - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал о создании прототипов квантовых компьютеров
Путин рассказал о создании прототипов квантовых компьютеров

2025-08-22

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Прототипы квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями уже собраны в России, сообщил президент России Владимир Путин.
2025-08-22T22:06:00+03:00
2025-08-22T22:06:00+03:00
2025-08-22T22:06:00+03:00
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Прототипы квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями уже собраны в России, сообщил президент России Владимир Путин. "Разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объём данных позволяют квантовые компьютеры. Благодаря усилиям "Росатома" в России уже собраны прототипы таких систем с огромными вычислительными возможностями", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
россия
