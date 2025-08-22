Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о повышении интереса к инженерным специальностям - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/putin-2037078089.html
Путин заявил о повышении интереса к инженерным специальностям
Путин заявил о повышении интереса к инженерным специальностям - РИА Новости, 22.08.2025
Путин заявил о повышении интереса к инженерным специальностям
Интерес к инженерным специальностям в России повышается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:04:00+03:00
2025-08-22T22:04:00+03:00
общество
россия
саров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936155201_0:86:3068:1812_1920x0_80_0_0_5a1c6fac491e606c6e68a2bdf2b18f0d.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Интерес к инженерным специальностям в России повышается, заявил президент РФ Владимир Путин. "В этом году при сдаче ЕГЭ уже значительное количество школьников выбрали именно физику, математику, химию, биологию как основной предмет. Ну и вообще интерес к инженерным профессиям повышается", - сказал Путин в ходе встречи в Сарове с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
https://ria.ru/20250822/putin-2037077945.html
россия
саров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936155201_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_23f2250bc09446106b0366db8355ba76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, саров, владимир путин
Общество, Россия, Саров, Владимир Путин
Путин заявил о повышении интереса к инженерным специальностям

Путин: интерес к инженерным специальностям в России повышается

© iStock.com / Drazen_Строительство моста
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© iStock.com / Drazen_
Строительство моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Интерес к инженерным специальностям в России повышается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этом году при сдаче ЕГЭ уже значительное количество школьников выбрали именно физику, математику, химию, биологию как основной предмет. Ну и вообще интерес к инженерным профессиям повышается", - сказал Путин в ходе встречи в Сарове с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин отметил важность подготовки кадров в атомной отрасли
Вчера, 22:03
 
ОбществоРоссияСаровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала