https://ria.ru/20250822/putin-2037078089.html

Путин заявил о повышении интереса к инженерным специальностям

Путин заявил о повышении интереса к инженерным специальностям - РИА Новости, 22.08.2025

Путин заявил о повышении интереса к инженерным специальностям

Интерес к инженерным специальностям в России повышается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:04:00+03:00

2025-08-22T22:04:00+03:00

2025-08-22T22:04:00+03:00

общество

россия

саров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936155201_0:86:3068:1812_1920x0_80_0_0_5a1c6fac491e606c6e68a2bdf2b18f0d.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Интерес к инженерным специальностям в России повышается, заявил президент РФ Владимир Путин. "В этом году при сдаче ЕГЭ уже значительное количество школьников выбрали именно физику, математику, химию, биологию как основной предмет. Ну и вообще интерес к инженерным профессиям повышается", - сказал Путин в ходе встречи в Сарове с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

https://ria.ru/20250822/putin-2037077945.html

россия

саров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, саров, владимир путин