Путин заявил о повышении интереса к инженерным специальностям

Интерес к инженерным специальностям в России повышается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Интерес к инженерным специальностям в России повышается, заявил президент РФ Владимир Путин. "В этом году при сдаче ЕГЭ уже значительное количество школьников выбрали именно физику, математику, химию, биологию как основной предмет. Ну и вообще интерес к инженерным профессиям повышается", - сказал Путин в ходе встречи в Сарове с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
