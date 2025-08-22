https://ria.ru/20250822/putin-2037077945.html

Путин отметил важность подготовки кадров в атомной отрасли

Путин отметил важность подготовки кадров в атомной отрасли - РИА Новости, 22.08.2025

Путин отметил важность подготовки кадров в атомной отрасли

Подготовка кадров - одно из важнейших направлений во всех отраслях, атомная отрасль не исключение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Подготовка кадров - одно из важнейших направлений во всех отраслях, атомная отрасль не исключение, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается подготовки кадров - это одно из важнейших направлений во всех отраслях народного хозяйства. А в атомной отрасли, наверное, здесь исключений нет. То же самое происходит", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

россия

2025

Новости

