Путин отметил важность подготовки кадров в атомной отрасли
Подготовка кадров - одно из важнейших направлений во всех отраслях, атомная отрасль не исключение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
экономика
россия
владимир путин
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Подготовка кадров - одно из важнейших направлений во всех отраслях, атомная отрасль не исключение, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается подготовки кадров - это одно из важнейших направлений во всех отраслях народного хозяйства. А в атомной отрасли, наверное, здесь исключений нет. То же самое происходит", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
