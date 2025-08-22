https://ria.ru/20250822/putin-2037077785.html

Специалистам "Росатома" по плечу любые цели, заявил Путин

Специалистам "Росатома" по плечу любые цели, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2025

Специалистам "Росатома" по плечу любые цели, заявил Путин

Специалистам "Росатома" по плечу любые цели: как гражданские, так и оборонные, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:01:00+03:00

2025-08-22T22:01:00+03:00

2025-08-22T22:01:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993799453_0:489:2249:1754_1920x0_80_0_0_ab998c4fa2ee26fa554badf276e84344.jpg

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Специалистам "Росатома" по плечу любые цели: как гражданские, так и оборонные, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. "Абсолютно убежден, что молодежи, всем поколениям специалистов "Росатома", как и вашим великим предшественникам по плечу любые, самые сложные цели. Это касается и гражданских, и оборонных задач, в которых задействован потенциал атомной индустрии России", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250822/putin-2037077442.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"