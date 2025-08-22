Рейтинг@Mail.ru
Специалистам "Росатома" по плечу любые цели, заявил Путин
22.08.2025
22:01 22.08.2025
Специалистам "Росатома" по плечу любые цели, заявил Путин
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Специалистам "Росатома" по плечу любые цели: как гражданские, так и оборонные, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. "Абсолютно убежден, что молодежи, всем поколениям специалистов "Росатома", как и вашим великим предшественникам по плечу любые, самые сложные цели. Это касается и гражданских, и оборонных задач, в которых задействован потенциал атомной индустрии России", - сказал Путин.
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Специалистам "Росатома" по плечу любые цели: как гражданские, так и оборонные, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
"Абсолютно убежден, что молодежи, всем поколениям специалистов "Росатома", как и вашим великим предшественникам по плечу любые, самые сложные цели. Это касается и гражданских, и оборонных задач, в которых задействован потенциал атомной индустрии России", - сказал Путин.
Путин считает, что России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли
