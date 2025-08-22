https://ria.ru/20250822/putin-2037077442.html
Путин считает, что России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли
Путин считает, что России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли - РИА Новости, 22.08.2025
Путин считает, что России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли
России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли, стремиться сделать качественный шаг в развитии всей цивилизации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли, стремиться сделать качественный шаг в развитии всей цивилизации, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома". "Надо ставить перед собой большие задачи, стремиться сделать качественный шаг в развитии отечественной экономики и всей цивилизации", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Путин считает, что России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли
Путин: России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли для развития мира