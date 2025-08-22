https://ria.ru/20250822/putin-2037077442.html

Путин считает, что России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли

Путин считает, что России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли - РИА Новости, 22.08.2025

Путин считает, что России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли

России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли, стремиться сделать качественный шаг в развитии всей цивилизации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T21:59:00+03:00

2025-08-22T21:59:00+03:00

2025-08-22T21:59:00+03:00

россия

саров

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_215:100:2852:1583_1920x0_80_0_0_b0c6ca097e7ea1a5b1cbaacabec0c997.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли, стремиться сделать качественный шаг в развитии всей цивилизации, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома". "Надо ставить перед собой большие задачи, стремиться сделать качественный шаг в развитии отечественной экономики и всей цивилизации", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

https://ria.ru/20250822/putin-2037077250.html

россия

саров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саров, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"