Путин рассказал о новых решениях в ядерной энергетике России

Путин рассказал о новых решениях в ядерной энергетике России - РИА Новости, 22.08.2025

Путин рассказал о новых решениях в ядерной энергетике России

22.08.2025
В ядерной энергетике России создаются новые решения, которые позволят многократно увеличить потенциал отрасли, заявил президент России Владимир Путин.

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. В ядерной энергетике России создаются новые решения, которые позволят многократно увеличить потенциал отрасли, заявил президент России Владимир Путин. "Российские атомщики первыми запустили в серийное производство самые безопасные сегодня реакторы поколения 3+. Уже создаются принципиально новые решения, энергосистемы четвертого поколения. Это позволит избавиться от радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики" , - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

россия

2025

Новости

