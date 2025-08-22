https://ria.ru/20250822/putin-2037077250.html
Путин рассказал о новых решениях в ядерной энергетике России
Путин рассказал о новых решениях в ядерной энергетике России - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал о новых решениях в ядерной энергетике России
В ядерной энергетике России создаются новые решения, которые позволят многократно увеличить потенциал отрасли, заявил президент России Владимир Путин.
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. В ядерной энергетике России создаются новые решения, которые позволят многократно увеличить потенциал отрасли, заявил президент России Владимир Путин. "Российские атомщики первыми запустили в серийное производство самые безопасные сегодня реакторы поколения 3+. Уже создаются принципиально новые решения, энергосистемы четвертого поколения. Это позволит избавиться от радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики" , - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
