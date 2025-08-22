https://ria.ru/20250822/putin-2037076906.html

Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития

Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития - РИА Новости, 22.08.2025

Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки программы поддержки небольших городов, где работают над укреплением технологического суверенитета... РИА Новости, 22.08.2025

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки программы поддержки небольших городов, где работают над укреплением технологического суверенитета российские ученые, глава государства даст соответствующее поручение. "Хотелось бы сделать программу поддержки образовательной инфраструктуры в городах технологического развития, в городах, крайне важных именно для завтрашнего суверенитета технологического, чтобы не просто не уезжали, а чтобы стремились туда попасть", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, попросив главу государства дать соответствующее поручение. "Хорошо", - поддержал президент.

