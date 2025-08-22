https://ria.ru/20250822/putin-2037076906.html
Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития
Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития - РИА Новости, 22.08.2025
Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки программы поддержки небольших городов, где работают над укреплением технологического суверенитета... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:53:00+03:00
2025-08-22T21:53:00+03:00
2025-08-22T21:53:00+03:00
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки программы поддержки небольших городов, где работают над укреплением технологического суверенитета российские ученые, глава государства даст соответствующее поручение. "Хотелось бы сделать программу поддержки образовательной инфраструктуры в городах технологического развития, в городах, крайне важных именно для завтрашнего суверенитета технологического, чтобы не просто не уезжали, а чтобы стремились туда попасть", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, попросив главу государства дать соответствующее поручение. "Хорошо", - поддержал президент.
https://ria.ru/20250624/putin-2025066765.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития
Путин поддержал идею поддержки небольших городов, где работают ученые