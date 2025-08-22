Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/putin-2037076906.html
Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития
Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития - РИА Новости, 22.08.2025
Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки программы поддержки небольших городов, где работают над укреплением технологического суверенитета... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:53:00+03:00
2025-08-22T21:53:00+03:00
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки программы поддержки небольших городов, где работают над укреплением технологического суверенитета российские ученые, глава государства даст соответствующее поручение. "Хотелось бы сделать программу поддержки образовательной инфраструктуры в городах технологического развития, в городах, крайне важных именно для завтрашнего суверенитета технологического, чтобы не просто не уезжали, а чтобы стремились туда попасть", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, попросив главу государства дать соответствующее поручение. "Хорошо", - поддержал президент.
https://ria.ru/20250624/putin-2025066765.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин поддержал идею поддержки городов технологического развития

Путин поддержал идею поддержки небольших городов, где работают ученые

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки программы поддержки небольших городов, где работают над укреплением технологического суверенитета российские ученые, глава государства даст соответствующее поручение.
"Хотелось бы сделать программу поддержки образовательной инфраструктуры в городах технологического развития, в городах, крайне важных именно для завтрашнего суверенитета технологического, чтобы не просто не уезжали, а чтобы стремились туда попасть", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, попросив главу государства дать соответствующее поручение.
"Хорошо", - поддержал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин отметил вклад ученых и инженеров в укрепление ОПК
24 июня, 12:33
 
РоссияВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала