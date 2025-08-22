https://ria.ru/20250822/putin-2037076040.html

Путин наградил орденом коллектив ядерного центра в Сарове

Путин наградил орденом коллектив ядерного центра в Сарове - РИА Новости, 22.08.2025

Путин наградил орденом коллектив ядерного центра в Сарове

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Российского федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T21:47:00+03:00

2025-08-22T21:47:00+03:00

2025-08-22T21:47:00+03:00

россия

саров

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Российского федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома", передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин прибыл в Саров в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.

https://ria.ru/20250822/putin-2037075133.html

россия

саров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саров, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"