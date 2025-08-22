https://ria.ru/20250822/putin-2037076040.html
Путин наградил орденом коллектив ядерного центра в Сарове
Путин наградил орденом коллектив ядерного центра в Сарове - РИА Новости, 22.08.2025
Путин наградил орденом коллектив ядерного центра в Сарове
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Российского федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:47:00+03:00
2025-08-22T21:47:00+03:00
2025-08-22T21:47:00+03:00
россия
саров
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Российского федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома", передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин прибыл в Саров в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
https://ria.ru/20250822/putin-2037075133.html
россия
саров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d8a00b735197a20b06fadc14995e5e66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саров, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Саров, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин наградил орденом коллектив ядерного центра в Сарове
Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив ядерного центра "Росатома"