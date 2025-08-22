https://ria.ru/20250822/putin-2037075378.html
Путин поздравил российских атомщиков с 80-летием отрасли
Путин поздравил российских атомщиков с 80-летием отрасли - РИА Новости, 22.08.2025
Путин поздравил российских атомщиков с 80-летием отрасли
Президент России Владимир Путин в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22
2025-08-22T21:44:00+03:00
2025-08-22T21:47:00+03:00
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли."Уважаемые друзья, коллеги, 20 августа 1945 года, 80 лет назад в нашей стране был создан специальный комитет, взявший на себя организацию работы в области атомной энергии. По сути, эта дата стала днем рождения отечественной атомной отрасли. И, пользуясь возможностью, еще раз поздравляю с этим юбилеем вас, всех, кто трудится в отечественной атомной индустрии", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.Он выразил уважение ветеранам атомной энергетики, которым Россия обязана безопасностью, а также "мощным технологическим заделом и независимым суверенным развитием".
Путин поздравил российских атомщиков с 80-летием отрасли
Путин в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной отрасли