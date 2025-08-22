https://ria.ru/20250822/putin-2037075245.html
Путин заявил, что Россия лидирует в области термоядерного синтеза
Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза, заявил президент РФ Владимир Путин."Благодаря сформированным заделам разработки в этой сфере уже используются для создания целого спектра прикладных решений, а Россия находится здесь на переднем крае знаний и технологий", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
