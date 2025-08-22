Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия лидирует в области термоядерного синтеза
21:43 22.08.2025 (обновлено: 21:53 22.08.2025)
Путин заявил, что Россия лидирует в области термоядерного синтеза
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза, заявил президент РФ Владимир Путин."Благодаря сформированным заделам разработки в этой сфере уже используются для создания целого спектра прикладных решений, а Россия находится здесь на переднем крае знаний и технологий", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря сформированным заделам разработки в этой сфере уже используются для создания целого спектра прикладных решений, а Россия находится здесь на переднем крае знаний и технологий", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Путин о значимости атомщиков для страны - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Российские атомщики создали ядерный щит страны, заявил Путин
