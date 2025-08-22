Путин встретился со специалистами атомной отрасли в Сарове
Развитие атомной отрасли
- Путин поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли.
- В атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек, это настоящая сила.
- Ядерная сфера — один из фундаментов развития российского государства.
- Страна обязана ветеранам-атомщикам своей безопасностью и суверенным развитием, они создали прочный ядерный щит.
- Создание госкорпорации "Росатом" в 2007 году задало высокую динамику развитию атомной отрасли.
- В российской ядерной энергетике создаются новые решения, которые позволят многократно увеличить потенциал отрасли.
- "Росатом" находится в авангарде внедрения передовых технологий, специалистам госкорпорации по плечу любые цели — гражданские и оборонные.
- России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли, стремиться сделать качественный шаг в развитии всей цивилизации.
- Наша страна находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза.
"Российские атомщики первыми запустили в серийное производство самые безопасные сегодня реакторы поколения 3+. Уже создаются принципиально новые решения, энергосистемы четвертого поколения. Это позволит избавиться от радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики".
- В России уже собрали прототипы квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями.
- Подготовка кадров — одно из важнейших направлений во всех отраслях, атомная отрасль не исключение. Для успешной профподготовки необходима ранняя профориентация.
Международное сотрудничество во время СВО
- У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в государствах.
- На Западе работает пропаганда, там говорят, что Россия начала войну, забывая, что война началась еще в 2014 году против населения Донбасса, а Москва делает все, чтобы ее прекратить.
- Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО.
- Москва продолжает поставлять ядерное топливо в недружественные страны и в приличных объемах.
"Наука, так же, как и спорт, как и искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен на сто процентов, так и будет всегда. И никому не удастся разрушить это научное сообщество".
- Российские ученые продолжают работы со специалистами из Европы.
- Москва и до начала спецоперации развивала отношения с дружественными странами.
"Что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер один в мире сегодня. "Росатом" — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом".
- Россия не сажает не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере.
- Те, кто прекратил взаимодействие с Москвой из-за политического давления, будут возвращаться.
Отношения с США
- Встреча с Трампом на Аляске была содержательная и откровенная.
"Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны, я уже много раз об этом говорил, но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что свет в конце тоннеля все-таки замаячил".
- Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются на уровне министерств и компаний.
- Путин рассчитывает, что первые шаги, сделанные Россией и США, станут началом полномасштабного восстановления отношений и темп работы для этого сохранится. Но результат прежде всего зависит от западных партнеров.
- Лидерские качества Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений России и США
- Для России самое важное — ее суверенитет, его утрата будет означать прекращение существования страны.
Севморпуть
- Севморпуть значим для России.
- Ни у одной другой страны нет такого атомного ледокольного флота.
- Есть основания полагать, что объемы перевозок по СМП резко увеличатся в связи с увеличением объемов навигации.
- России нужны новые атомные ледоколы.
- Многие страны мира заинтересованы в использовании Севморпути, было бы глупо его не развивать.
- Вопросы обороноспособности России связаны с исследованиями и с использованием северных широт.
- В Арктической зоне находятся огромные запасы минеральных ресурсов, Россия уже начала там работать.
- Работа "Росатома" в Арктике имеет огромные перспективы.
- Технологиями, которыми обладает Россия для работы в Арктике, не обладает никто, это представляет интерес для ее партнеров, в том числе для США.
Курская АЭС и восстановление приграничных регионов
- Путин назвал впечатляющим строительство новой Курской АЭС-2.
- Строительство промышленных мощностей в Курской области, которые бы обеспечивала новая Курская АЭС-2, логично.
- Будет восстановлено все, что было повреждено в приграничных регионах, правительство готовит соответствующую программу.
- Власти создадут все условия для развития Курской области и приграничья.