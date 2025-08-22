Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился со специалистами атомной отрасли в Сарове
21:42 22.08.2025 (обновлено: 00:03 23.08.2025)
Путин встретился со специалистами атомной отрасли в Сарове
Президент Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Саров, где провел встречу с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли.
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Саров, где провел встречу с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли. Глава государства рассказал о развитии ядерной сферы, международном научном сотрудничестве во время спецоперации и переговорах с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Развитие атомной отрасли"Настоящий подвиг во имя Родины совершили ученые, рабочие и инженеры-ядерщики. Те, кто шел в неизвестное, рискуя жизнью, здоровьем, собирал первые ядерные заряды, те, кто строил атомные полигоны и станции, реакторы, ледоколы, подводные лодки".&quot;Российские атомщики первыми запустили в серийное производство самые безопасные сегодня реакторы поколения 3+. Уже создаются принципиально новые решения, энергосистемы четвертого поколения. Это позволит избавиться от радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики&quot;.Международное сотрудничество во время СВО&quot;Наука, так же, как и спорт, как и искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен на сто процентов, так и будет всегда. И никому не удастся разрушить это научное сообщество&quot;.&quot;Что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер один в мире сегодня. &quot;Росатом&quot; — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом&quot;.Отношения с США&quot;Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны, я уже много раз об этом говорил, но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что свет в конце тоннеля все-таки замаячил&quot;."Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Вся сегодняшняя западная Европа практически такого суверенитета лишена".Севморпуть"Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество"."Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске".Курская АЭС и восстановление приграничных регионов"Мы, конечно, будем уделять внимание развитию и малого, среднего бизнеса, и крупных предприятий".
Путин поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли
Путин о значимости атомщиков для страны
Путин о совместной работе российских ученых со специалистами из Европы
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Саров, где провел встречу с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли. Глава государства рассказал о развитии ядерной сферы, международном научном сотрудничестве во время спецоперации и переговорах с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Развитие атомной отрасли

  • Путин поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли.
  • В атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек, это настоящая сила.
  • Ядерная сфера — один из фундаментов развития российского государства.
  • Страна обязана ветеранам-атомщикам своей безопасностью и суверенным развитием, они создали прочный ядерный щит.
«
"Настоящий подвиг во имя Родины совершили ученые, рабочие и инженеры-ядерщики. Те, кто шел в неизвестное, рискуя жизнью, здоровьем, собирал первые ядерные заряды, те, кто строил атомные полигоны и станции, реакторы, ледоколы, подводные лодки".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Создание госкорпорации "Росатом" в 2007 году задало высокую динамику развитию атомной отрасли.
  • В российской ядерной энергетике создаются новые решения, которые позволят многократно увеличить потенциал отрасли.
  • "Росатом" находится в авангарде внедрения передовых технологий, специалистам госкорпорации по плечу любые цели — гражданские и оборонные.
  • России нужно ставить большие задачи в атомной отрасли, стремиться сделать качественный шаг в развитии всей цивилизации.
  • Наша страна находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза.
«

"Российские атомщики первыми запустили в серийное производство самые безопасные сегодня реакторы поколения 3+. Уже создаются принципиально новые решения, энергосистемы четвертого поколения. Это позволит избавиться от радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • В России уже собрали прототипы квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями.
  • Подготовка кадров — одно из важнейших направлений во всех отраслях, атомная отрасль не исключение. Для успешной профподготовки необходима ранняя профориентация.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Миус в Сарове - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин посетил выставку в Сарове
Вчера, 20:52

Международное сотрудничество во время СВО

  • У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в государствах.
  • На Западе работает пропаганда, там говорят, что Россия начала войну, забывая, что война началась еще в 2014 году против населения Донбасса, а Москва делает все, чтобы ее прекратить.
  • Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО.
  • Москва продолжает поставлять ядерное топливо в недружественные страны и в приличных объемах.
«

"Наука, так же, как и спорт, как и искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен на сто процентов, так и будет всегда. И никому не удастся разрушить это научное сообщество".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Российские ученые продолжают работы со специалистами из Европы.
  • Москва и до начала спецоперации развивала отношения с дружественными странами.
«

"Что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер один в мире сегодня. "Росатом" — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Россия не сажает не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере.
  • Те, кто прекратил взаимодействие с Москвой из-за политического давления, будут возвращаться.
Алексей Лихачев на концерте к 80-летию атомной отрасли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Лихачев заявил, что Путин сделал атомную тематику приоритетом России
Вчера, 22:07

Отношения с США

  • Встреча с Трампом на Аляске была содержательная и откровенная.
«

"Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны, я уже много раз об этом говорил, но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что свет в конце тоннеля все-таки замаячил".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются на уровне министерств и компаний.
  • Путин рассчитывает, что первые шаги, сделанные Россией и США, станут началом полномасштабного восстановления отношений и темп работы для этого сохранится. Но результат прежде всего зависит от западных партнеров.
  • Лидерские качества Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений России и США
  • Для России самое важное — ее суверенитет, его утрата будет означать прекращение существования страны.
«
"Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Вся сегодняшняя западная Европа практически такого суверенитета лишена".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Трамп показал фотографию с саммита на Аляске - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Хорошо получился": Трамп похвастался фотографией с Путиным
Вчера, 21:17

Севморпуть

  • Севморпуть значим для России.
  • Ни у одной другой страны нет такого атомного ледокольного флота.
  • Есть основания полагать, что объемы перевозок по СМП резко увеличатся в связи с увеличением объемов навигации.
  • России нужны новые атомные ледоколы.
  • Многие страны мира заинтересованы в использовании Севморпути, было бы глупо его не развивать.
  • Вопросы обороноспособности России связаны с исследованиями и с использованием северных широт.
«
"Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • В Арктической зоне находятся огромные запасы минеральных ресурсов, Россия уже начала там работать.
  • Работа "Росатома" в Арктике имеет огромные перспективы.
  • Технологиями, которыми обладает Россия для работы в Арктике, не обладает никто, это представляет интерес для ее партнеров, в том числе для США.
«
"Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Ледокол Авраамий Завенягин в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Грузопоток по Севморпути за последние десять лет вырос почти в 10 раз
27 марта, 20:19

Курская АЭС и восстановление приграничных регионов

  • Путин назвал впечатляющим строительство новой Курской АЭС-2.
  • Строительство промышленных мощностей в Курской области, которые бы обеспечивала новая Курская АЭС-2, логично.
  • Будет восстановлено все, что было повреждено в приграничных регионах, правительство готовит соответствующую программу.
  • Власти создадут все условия для развития Курской области и приграничья.
«
"Мы, конечно, будем уделять внимание развитию и малого, среднего бизнеса, и крупных предприятий".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение
15 июля, 17:19
 
Саров
Владимир Путин
 
 
