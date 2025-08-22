https://ria.ru/20250822/putin-2037075133.html

Путин встретился со специалистами атомной отрасли в Сарове

Путин встретился со специалистами атомной отрасли в Сарове

Президент Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Саров, где провел встречу с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли. Глава государства... РИА Новости, 23.08.2025

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Саров, где провел встречу с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли. Глава государства рассказал о развитии ядерной сферы, международном научном сотрудничестве во время спецоперации и переговорах с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Развитие атомной отрасли"Настоящий подвиг во имя Родины совершили ученые, рабочие и инженеры-ядерщики. Те, кто шел в неизвестное, рискуя жизнью, здоровьем, собирал первые ядерные заряды, те, кто строил атомные полигоны и станции, реакторы, ледоколы, подводные лодки"."Российские атомщики первыми запустили в серийное производство самые безопасные сегодня реакторы поколения 3+. Уже создаются принципиально новые решения, энергосистемы четвертого поколения. Это позволит избавиться от радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики".Международное сотрудничество во время СВО"Наука, так же, как и спорт, как и искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен на сто процентов, так и будет всегда. И никому не удастся разрушить это научное сообщество"."Что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер один в мире сегодня. "Росатом" — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом".Отношения с США"Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны, я уже много раз об этом говорил, но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что свет в конце тоннеля все-таки замаячил"."Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Вся сегодняшняя западная Европа практически такого суверенитета лишена".Севморпуть"Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество"."Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске".Курская АЭС и восстановление приграничных регионов"Мы, конечно, будем уделять внимание развитию и малого, среднего бизнеса, и крупных предприятий".

