Российские атомщики создали ядерный щит страны, заявил Путин
21:42 22.08.2025
Российские атомщики создали ядерный щит страны, заявил Путин
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Российские атомщики создали прочный ядерный щит страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Своим талантом, титанической волей они (российские атомщики - ред.) создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Путин о значимости атомщиков для страны
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Российские атомщики создали прочный ядерный щит страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Своим талантом, титанической волей они (российские атомщики - ред.) создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
