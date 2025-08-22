https://ria.ru/20250822/putin-2037075046.html

Российские атомщики создали ядерный щит страны, заявил Путин

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Российские атомщики создали прочный ядерный щит страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Своим талантом, титанической волей они (российские атомщики - ред.) создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

