Российские атомщики создали ядерный щит страны, заявил Путин
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Российские атомщики создали прочный ядерный щит страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Своим талантом, титанической волей они (российские атомщики - ред.) создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
