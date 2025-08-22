Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал обучение атомной специальности иностранных студентов - РИА Новости, 22.08.2025
21:35 22.08.2025
Путин прокомментировал обучение атомной специальности иностранных студентов
Путин прокомментировал обучение атомной специальности иностранных студентов - РИА Новости, 22.08.2025
Путин прокомментировал обучение атомной специальности иностранных студентов
Обучение атомной специальности студентов из стран-партнеров России, без сомнения, можно считать одним из факторов "мягкой силы" РФ, с этим согласился российский РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Обучение атомной специальности студентов из стран-партнеров России, без сомнения, можно считать одним из факторов "мягкой силы" РФ, с этим согласился российский президент Владимир Путин в Сарове, осматривая выставку, посвященную подготовке кадров в атомной промышленности. Представительница проекта "Росатома" "Обнинсктех", который готовит кадры, в том числе из-за рубежа, назвала "мягкой силой" России такую работу своего вуза. "Это точно", - поддержал президент.
россия, саров, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Саров, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин прокомментировал обучение атомной специальности иностранных студентов

Путин назвал обучение атомной специальности одним из факторов мягкой силы РФ

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Обучение атомной специальности студентов из стран-партнеров России, без сомнения, можно считать одним из факторов "мягкой силы" РФ, с этим согласился российский президент Владимир Путин в Сарове, осматривая выставку, посвященную подготовке кадров в атомной промышленности.
Представительница проекта "Росатома" "Обнинсктех", который готовит кадры, в том числе из-за рубежа, назвала "мягкой силой" России такую работу своего вуза.
"Это точно", - поддержал президент.
Путин подписал закон, разрешающий студентам преподавать
31 июля, 21:29
31 июля, 21:29
 
