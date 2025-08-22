https://ria.ru/20250822/putin-2037074285.html

Путин прокомментировал обучение атомной специальности иностранных студентов

Путин прокомментировал обучение атомной специальности иностранных студентов

Обучение атомной специальности студентов из стран-партнеров России, без сомнения, можно считать одним из факторов "мягкой силы" РФ, с этим согласился российский РИА Новости, 22.08.2025

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Обучение атомной специальности студентов из стран-партнеров России, без сомнения, можно считать одним из факторов "мягкой силы" РФ, с этим согласился российский президент Владимир Путин в Сарове, осматривая выставку, посвященную подготовке кадров в атомной промышленности. Представительница проекта "Росатома" "Обнинсктех", который готовит кадры, в том числе из-за рубежа, назвала "мягкой силой" России такую работу своего вуза. "Это точно", - поддержал президент.

