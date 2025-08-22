Рейтинг@Mail.ru
Путин возложил цветы к памятнику ученому Юлию Харитону
21:27 22.08.2025
Путин возложил цветы к памятнику ученому Юлию Харитону
Путин возложил цветы к памятнику ученому Юлию Харитону
саров
россия
нижегородская область
владимир путин
глеб никитин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону. Глава государства возложил букет алых роз к его памятнику возле Дома учёных. В Сарове находится одно из ведущих предприятий госкорпорации "Росатом" - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Там работают более 23 тысячи человек. Юлий Харитон - физик-теоретик и физикохимик, один из руководителей проекта первой советской атомной бомбы. Он был первым научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ. Глава государства находится в Сарове с рабочей поездкой. В Сарове он, в частности, встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и с сотрудниками предприятий атомной отрасли. Кроме того, в программе поездки президента - осмотр выставки "Научно-образовательная инфраструктура в городах особого назначения". -0-
саров, россия, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Саров, Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Глеб Никитин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.
Глава государства возложил букет алых роз к его памятнику возле Дома учёных.
В Сарове находится одно из ведущих предприятий госкорпорации "Росатом" - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Там работают более 23 тысячи человек.
Юлий Харитон - физик-теоретик и физикохимик, один из руководителей проекта первой советской атомной бомбы. Он был первым научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Глава государства находится в Сарове с рабочей поездкой. В Сарове он, в частности, встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и с сотрудниками предприятий атомной отрасли. Кроме того, в программе поездки президента - осмотр выставки "Научно-образовательная инфраструктура в городах особого назначения". -0-
СаровРоссияНижегородская областьВладимир ПутинГлеб НикитинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
