Путин посетил выставку в Сарове

Путин посетил выставку в Сарове

Президент России Владимир Путин осмотрел в Сарове выставку о научно-образовательной инфраструктуре в закрытых городах. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T20:52:00+03:00

2025-08-22T20:52:00+03:00

2025-08-22T21:30:00+03:00

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел в Сарове выставку о научно-образовательной инфраструктуре в закрытых городах.Глава государства познакомился с успехами развития научных центров не только в Сарове, но также и атомных Снежинске, Лесном, Железногорске и Обнинске. Президенту представили детализированные макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии. Экскурсию для Путина провел глава Росатома Алексей Лихачев. О будущем центра "Космический атом" в Железногорске рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, о развитии "Обнинсктеха" — губернатор Калужской области Владислав Шапша. Президенту рассказали об успехах саровского Национального центра физики и математики, где создаются установки класса "мегасайенс". В Снежинске готовят инженеров-конструкторов и исследователей для ВНИИ экспериментальной физики, который работает над ядерным щитом страны. В Лесном создают инфраструктуру по системе "от школы до предприятия", где будут готовить специалистов для уральских оборонных объектов и "Электрохимприбора". В Обнинске, как доложили президенту, планируют через образование создать лояльную технологическую элиту стран — партнеров России, увеличив число иностранных студентов к 2030 году до 500 тысяч человек. Представительница "Обнинсктеха" отметила, что такая работа — это "мягкая сила" России, Путин согласился с ней.

