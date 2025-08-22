https://ria.ru/20250822/putin-2037064787.html

Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня" - РИА Новости, 22.08.2025

Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", особо отметив обширную... РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", особо отметив обширную благотворительную программу для семей участников СВО. "Приветствую вас на XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"... Особо отмечу обширную благотворительную программу нынешнего фестиваля, направленную на поддержку семей участников специальной военной операции, искреннюю заботу организаторов о создании отдельного творческого пространства для юных зрителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что этот яркий, масштабный творческий форум по праву считается большим и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни России, одним из наиболее успешных, впечатляющих проектов в области международного гуманитарного сотрудничества. Кроме того, как отметил Путин, ежегодно он объединяет у стен древнего Кремля, в московских парках и скверах военные оркестры, хореографические, фольклорные коллективы и талантливых исполнителей из разных государств, славится одухотворённой атмосферой и зрелищностью. Путин выразил уверенность в том, что "Спасская башня" пройдёт, "как всегда, на достойном уровне и надолго запомнится участникам и гостям".

россия

2025

Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" Международный музыкальный фестиваль "Спасская башня" предоставляет возможность музыкантам из разных стран обменяться опытом, заявил журналистам военный дирижер сводного оркестра ВДВ Илья Гаврюсев. Он добавил, что его коллектив подготовил музыкальный репертуар из лучших патриотических песен разных эпох. "Безусловно, к этой знаменательной дате у нас собраны одни из самых лучших образцов патриотических песен и произведений разных эпох", - сказал Гаврюсев. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - ежегодное событие, неизменное место проведения которого - Красная площадь в Москве. В этом году Фестиваль пройдёт с 22 августа по 31 августа. 2025-08-22T20:27 true PT3M13S

